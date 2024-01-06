В США могут запустить антимонопольный процесс против Apple в первой половине 2024 года

Министерство юстиции США вплотную приблизилось в своём антимонопольном расследовании в отношении Apple в связи с её действиями по защите доминирования iPhone на рынке смартфонов к предъявлению обвинений уже в первой половине этого года, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники. По словам источников, Минюст США расследует, как Apple использует контроль над своим аппаратным и программным обеспечением, чтобы усложнить пользователям отказ от своих устройств, а также в борьбе с конкурентами. В частности, изучается, почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем со смартфонами других брендов, а также как компания блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage.

Источник: 3dnews.ru