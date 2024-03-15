В США поменяли определение широкополосного интернета

Сегодня Федеральная комиссия по связи (FCC) США изменила своё определение понятия «широкополосный интернет-доступ» и теперь оно подразумевает скорость скачивания не ниже 100 Мбит/с и скорость загрузки не менее 20 Мбит/с. Начиная с 2015 года широкополосным доступом официально считался канал со скоростью скачивания 25 Мбит/с и скоростью загрузки 3 Мбит/с. Сравнительно недавно, в 2021 году, председатель FCC уверял, что таких показателей достаточно. Источник изображений: unsplash.com

Источник: 3dnews.ru