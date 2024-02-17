В США разучились быстро строить заводы для выпуска чипов, и виновата в этом бюрократия

Как выяснилось, одних денег и желания недостаточно, чтобы в США появились новые заводы по выпуску чипов. Анализ ситуации показал, что система получения разрешений на строительство и проведение работ превратилась в болото бюрократии. Бюрократические законы тормозят процесс на трёх уровнях: федеральном, уровне властей штатов и местном. Необходимы срочные поправки, иначе заводы в США будут появляться с опозданием. Источник изображения: Michael Gaida / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru