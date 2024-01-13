В США создали дровяную зарядную станцию для электромобилей и электроинструмента

Работающая на дровах зарядная станция для электромобилей и электроинструмента только на первый взгляд кажется какой-то нелепостью. Но представьте себя посреди тайги с разрядившимися аккумуляторами. Дров в изобилии, но электричество взять неоткуда. Для таких ситуаций зарядная станция на дровах и отходах древесины станет настоящим спасением. Тем более что древесину обычно просто сжигают на открытом огне. Источник изображения: Air Burners

Источник: 3dnews.ru