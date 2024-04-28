В США создали крупнейший в мире 3D-принтер для печати 29-метровых штуковин

Инженеры из Университета штата Мэн в США представили гигантский 3D-принтер Fabrica Futuri 1.0, который в 4 раза больше предыдущего рекордсмена среди полимерных 3D-принтеров и может печатать конструкции размером с дом. Источник изображений: BBC

Источник: 3dnews.ru