В США создан экзоскелет, позволяющий пациентам с болезнью Паркинсона стабильно передвигаться пешком

Разработка так называемых экзоскелетов движется в двух основных направлениях: создание силовых ассистентов для людей с полноценными моторными функциями и реабилитация пациентов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Американским учёным удалось создать «мягкий» экзоскелет, который возвращает пациентам с болезнью Паркинсона возможность уверенно ходить пешком без посторонней помощи. Источник изображения: YouTube, Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences

Источник: 3dnews.ru