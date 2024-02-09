В США возник дефицит видеокарт GeForce RTX 4080 Super

В магазинах США наблюдается нехватка видеокарт GeForce RTX 4080 Super, пишет портал VideoCardz. Ускоритель с рекомендованной стоимостью $999, что ниже стартовой цены обычной модели RTX 4080, оказался востребованным среди геймеров. Как пишет источник, в большинстве магазинов карту невозможно заказать онлайн. Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru