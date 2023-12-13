В Starfield появятся «совершенно новые» способы перемещения — Bethesda рассказала, как будет улучшать игру в 2024 году

На днях Bethesda выпустила для своей космической ролевой игры Starfield патч 1.8.88, который избавляет пользователей от навязчивых астероидов, а 12 декабря поделилась подробностями будущих обновлений. Источник изображения: Steam (FakirSlayer)

Источник: 3dnews.ru