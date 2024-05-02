В статистике Steam появился новый Radeon, а Windows 11 снова начала набирать популярность

Свежая статистика платформы Steam показывает интересные результаты, особенно в сегменте видеокарт, где AMD продемонстрировала неплохую динамику за месяц. «Красная команда» также увеличила свою долю в сегменте центральных процессоров. Источник изображения: TechSpot

Источник: 3dnews.ru