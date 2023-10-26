В Steam начался фестиваль «Страхи в Steam: Возмездие» с распродажей страшных игр, демоверсиями и подарками

Как и было обещано, 26 октября в 20:00 по московскому времени в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовал ежегодный фестиваль ужасов — на этот раз под названием «Страхи в Steam: Возмездие» (Steam Scream: The Revenge). Источник изображения: World of Horror

Источник: 3dnews.ru