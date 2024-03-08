В Steam вышли полтора десятка классических игр Electronic Arts, включая Dungeon Keeper, Populous и старые Command & Conquer

Electronic Arts вернулась в Steam летом 2020 года и с тех пор исправно выпускает в цифровом магазине Valve свои новые игры. В то же время многих классических хитов американского издателя в сервисе не было, но лишь до недавних пор. Источник изображений: Electronic Arts

Источник: 3dnews.ru