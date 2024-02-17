В текстовую среду рабочего стола vtm добавлен режим синхронизации рабочих каталогов

В новую версию текстовой среды рабочего стола vtm v0.9.69 добавлен экспериментальный режим непрерывной синхронизации текущего рабочего каталога между запущенными текстовыми консолями.

Для осуществления синхронизации использовано отслеживание терминальных уведомлений OSC 9;9, содержащих информацию о текущем каталоге, с последующей генерацией клавиатурного ввода всей группе консолей с активным переключателем Sync режима синхронизации. По умолчанию шаблон строки клавиатурного ввода представлен в виде команды <пробел>cd <текущий_каталог>n, с указанием текущего каталога, полученного через OSC-уведомление, с предваряющим пробелом для предотвращения попадания данной автоматической команды в историю команд оболочки. При необходимости данный шаблон клавиатурного ввода может быть изменен в настройках среды. Не рекомендуется добавление в группу синхронизации текстовых консолей с сеансами различных подсистем операционной системы или с сеансами удаленных подключений.

Реализованный подход совместим с популярными командными оболочками и консольными файловыми менеджерами, такими как bash, zsh, cmd.exe, pwsh, Midnight Commander и Far Manager (начиная с версии Far Manager 3.0.6274.3708).

Текстовая среда рабочего стола vtm является кроссплатформенной средой, предназначенной для запуска консольных приложений в плавающих окнах в неограниченном рабочем пространстве с организацией маршрутизации событий мыши и клавиатурного ввода, допускающей совместный доступ для произвольного числа пользователей, как локально, так и через SSH.

Источник: linux.org.ru