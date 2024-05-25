В Telegram появился официальный чат-бот Microsoft Copilot

Microsoft запустила бета-версию своего чат-бота Copilot в популярном мессенджере Telegram. Чат-бот, построенный на базе искусственного интеллекта, способен выполнять разнообразные задачи и отвечать на вопросы пользователей непосредственно в мессенджере. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru