ProHoster > Блог > Новости интернета > В Telegram появился официальный чат-бот Microsoft Copilot

В Telegram появился официальный чат-бот Microsoft Copilot

Microsoft запустила бета-версию своего чат-бота Copilot в популярном мессенджере Telegram. Чат-бот, построенный на базе искусственного интеллекта, способен выполнять разнообразные задачи и отвечать на вопросы пользователей непосредственно в мессенджере. Источник изображения: Microsoft
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий