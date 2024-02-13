В Threads появится раздел с самыми популярными темами дня

Threads запустила в США тестирование новой функции — списка наиболее обсуждаемых другими пользователями тем, сообщил на платформе глава M**a Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Список «Темы сегодняшнего дня» (Today’s topics) появится на странице поиска и в ленте «Для вас». Источник изображения: Azamat E / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru