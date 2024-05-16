В TikTok появились 60-минутные видео, но загружать их могут не все

Видеосервис TikTok тестирует функцию загрузки 60-минутных роликов. В компании рассказали, что в настоящее время это нововведение доступно ограниченному числу пользователей платформы и в ближайшее время разработчики не планируют делать его общедоступным. Источник изображения: antonbe / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru