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В TikTok появились 60-минутные видео, но загружать их могут не все

Видеосервис TikTok тестирует функцию загрузки 60-минутных роликов. В компании рассказали, что в настоящее время это нововведение доступно ограниченному числу пользователей платформы и в ближайшее время разработчики не планируют делать его общедоступным. Источник изображения: antonbe / pixabay.com
Источник: 3dnews.ru

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