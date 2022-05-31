В Ubuntu 22.10 на смену GEdit придёт новый текстовый редактор GNOME

В репозитории, в котором ведётся разработка выпуска Ubuntu 22.10, изменён предлагаемый по умолчанию текстовый редактор. Вместо GEdit пользователям предложен новый текстовый редактор «GNOME Text Editor», реализованный с использованием GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и способные адаптивно подстраиваться под экраны любого размера. Ранее предлагаемый редактор GEdit останется доступен для установки из репозитория universe (для ознакомления также может быть использован пакет в формате flatpak).

GNOME Text Editor по функциональности и организации интерфейса близок к GEdit, в новом редакторе также предлагается набор базовых функций редактирования текстовых файлов, подсветка синтаксиса и интерфейс на основе вкладок. Из особенностей выделяется поддержка тёмной темы оформления и возможность автоматического сохранения изменений для защиты от потери работы в результате сбоя. В Ubuntu 22.04 возможности нового редактора можно оценить, установив пакет gnome-text-editor.

В качестве причины перехода упоминается: более строгое соответствие рекомендациям по стилевому оформлению GNOME, переход на новый технологический стек GNOME (GTK4 и libadwaita), полноценная поддержка тёмной темы оформления, интеграция в основной состав многих популярных возможностей, реализованных в GEdit в форме плагинов (новый редактор плагины не поддерживает).



Источник: opennet.ru