В Ubuntu 22.10 намерены обеспечить поддержку дешёвой RISC-V платы Sipeed LicheeRV

Инженеры из компании Canonical ведут работу по добавлению в выпуск Ubuntu 22.10 поддержки 64-битной платы Sipeed LicheeRV, использующей архитектуру RISC-V. В конце августа также было объявлено о поддержке в Ubuntu RISC-V плат Allwinner Nezha и StarFive VisionFive, доступных в продаже по цене 112 и 179 долларов. Плата Sipeed LicheeRV примечательна стоимостью всего 16.90 долларов и продажей на AliExpress, что делает знакомство с архитектурой RISC-V весьма доступным.

Плата Sipeed LicheeRV построена на базе SoC Allwinner D1 с одноядерным CPU XuanTie C906 (1.0GH), оснащена 512MB ОЗУ, имеет слот для карт micro-SD, USB Type-C OTG, SPI для подключения экрана и интерфейс M.2 B-KEY 64-pin с разводкой HDMI, RGMII, RGB, MIPI-DSI, SDIO, GPIO. В качестве основной области применения называется создание устройств интернета вещей.



Источник: opennet.ru