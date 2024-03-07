В Ubuntu 24.04 LTS не будут включать стандартные игры GNOME

В следующей LTS-версии дистрибутива Ubuntu 24.04 разработчики уберут из состава пакетов стандартные игры GNOME, такие как пасьянсы Aisleriot, Маджонг, Мины и Судоку. Решение объясняется тем, что эти игры «перестали демонстрировать, что Ubuntu и Linux-сообщество в целом может предложить геймерам».

Также удаление этих игр поможет сократить объем ISO-образа дистрибутива на 65 Мб. Тем не менее, при необходимоси их можно установить из репозиториев или Snap.

Примечательно, что ранее в 2010 году уже проводилось удаление игр из стандартной поставки GNOME – тогда их количество было сокращено с 15 до 4 штук.

Источник: linux.org.ru