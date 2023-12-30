В уходящем году среди американских чипмейкеров максимально выросли в цене акции NVIDIA и AMD

Для NVIDIA этот год был весьма удачным, хотя итоги соответствующего фискального периода компания подведёт только к началу февраля. Динамика акций этого разработчика ускорителей вычислений впечатляет — с начала года они выросли в цене почти в три с половиной раза. Что характерно, AMD на фоне конкурента хоть и отстала, но всё равно отметилась ростом курса акций на 130 %. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru