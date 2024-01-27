В Великобритании на дороги выпустят робота для автономного ремонта асфальтового покрытия

В Великобритании вскоре пройдут первые полевые испытания новой роботизированной платформы для непрерывного мониторинга и ремонта дорожного покрытия. Робота ARRES Prevent создали в компании Robotiz3d, выделенной из Ливерпульского университета. Автоматизированная платформа для ремонта дорожного полотна сможет круглосуточно искать и заделывать трещины в асфальте, предотвращая появление выбоин. Источник изображения: Robotiz3d

Источник: 3dnews.ru