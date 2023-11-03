В Великобритании появится ИИ-суперкомпьютер Dawn, разработанный Dell, Intel и Кембриджским университетом

Dell Technologies, Intel и Кембриджский университет объявили о создании в Великобритании разработанного совместными усилиями суперкомпьютера Dawn. Запуск будет осуществляться в два этапа. Первый будет выполнен в течение двух месяцев, то есть до конца года. На втором этапе, который буде завершён в 2024 году, производительность Dawn будет увеличена в десять раз, будет завершена в следующем году. Подробные характеристики Dawn будут объявлены на SC23 в этом месяце. Суперкомпьютер Dawn установлен в лаборатории Cambridge Open Zettascale Lab. Как сообщает Dell, это будет самое мощное суперкомпьютерное ИИ-облако на базе OpenStack, разработанное совместно с британской SME StackHPC. Машина использует серверы Dell PowerEdge XE9640 с процессорами Sapphire Rapids и ускорителями Max. Всего задействовано более 1 тыс. ускорителей.

Источник: 3dnews.ru