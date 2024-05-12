В Великобритании запустили платформу для оценки безопасности ИИ

Британский Институт безопасности ИИ (AISI), созданный в ноябре 2023 года, запустил платформу Inspect, предназначенную для тестирования и оценки безопасности ИИ. Она упростит оценку ИИ для применения в промышленных, исследовательских и научных организациях. Источник изображения: geralt/Pixabay

Источник: 3dnews.ru