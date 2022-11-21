В Wayland добавлена возможность отключения вертикальной синхронизации

В состав набора wayland-protocols добавлено расширение tearing-control, дополняющее базовый протокол Wayland возможностью отключения в полноэкранных приложениях вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемой для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам. Реализации расширения, позволяющие добиться минимальных задержек вывода в играх в окружениях на базе Wayland, подготовлены для Kwin, Gamescope и Mesa.



Источник: opennet.ru