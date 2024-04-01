В WhatsApp для удобства переместили панель навигации вниз

Команда разработчиков мессенджера WhatsApp объявили в соцсети X об изменении дизайна приложения для устройств на платформе Android. В нём появилась новая нижняя панель навигации вместо находившейся в верхней части приложения панели. Источник изображений: WhatsApp

Источник: 3dnews.ru