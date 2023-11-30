В Windows 11 появилась новая функция энергосбережения для ноутбуков и десктопов, но пока в тестовом режиме

Компания Microsoft тестирует новую энергосберегающую функцию в составе тестовой сборки Windows 11 Canary версии 26002. Новый режим энергосбережения призван «расширить и улучшить» уже имеющиеся в составе операционной системы настройки экономии энергии. Новая функция предназначена не только для ноутбуков, как в случае с настройками батареи, но также работает и с настольными компьютерами. Источник изображения: Microsoft

Источник: 3dnews.ru