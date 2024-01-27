В Windows 11 тестируется поддержка USB4 2.0 и другие нововведения

На этой неделе Microsoft объявила о начале тестирования нескольких новых функций для Windows 11. Речь идёт об использовании ИИ-алгоритма для фильтрации шумов во время аудио- и видеозвонков, поддержке стандарта USB4 2.0, который обеспечит скорость передачи данных до 80 Гбит/с, а также других полезных функциях. Нововведения появились в сборке Windows 11 под номером 26040, которая недавно стала доступна участникам программы предварительной оценки на канале Canary. Источник изображений: Microsoft

Источник: 3dnews.ru