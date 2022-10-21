В Windows добавлена прослойка для запуска Android-приложений

В тестовые выпуски Windows 11 (Dev и Beta) добавлен первый выпуск прослойки WSA (Windows Subsystem for Android), обеспечивающей запуск мобильных приложений, созданных для платформы Android. Прослойка реализована по аналогии с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows. В окружении используется полноценное ядро Linux, которое выполняется в Windows при помощи виртуальной машины.

Для запуска доступно более 50 тысяч Android-приложений из каталога Amazon Appstore — установка WSA сводится к установке из каталога Microsoft Store приложения Amazon Appstore, которое в свою очередь используется для установки Android-программ. Для пользователей работа с Android-приложениями мало чем отличается от запуска обычных Windows-программ.

Подсистема пока преподносится как экспериментальная и поддерживает лишь часть запланированных возможностей. Например, в текущем виде не поддерживаются виджеты Android, USB, прямой доступ к Bluetooth, передача файлов, создание резервных копий, аппаратный DRM, режим «картинка в картинке» и размещение ярлыков. Доступна поддержка звуковых и видео кодеков, камеры, CTS/VTS, Ethernet, Gamepad, GPS, микрофона, работы с несколькими мониторами, вывода на печать, программного DRM (Widevine L3), WebView и Wi-Fi. Для ввода и навигации используется клавиатура и мышь. Допускается произвольное изменение размера окон Android-программ и смена ландшафтной/портретной ориентации.



Источник: opennet.ru