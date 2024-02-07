В ядре Linux 6.8 исправлены две серьёзные проблемы в bcachefs

В файловой системе bcachefs, входящей в состав ядра Linux начиная с выпуска 6.7, при подготовке к релизу ядра 6.8 были обнаружены и исправлены две серьёзные проблемы (исправления войдут в состав выпуска 6.8-rc4). Первая проблема связана с некорректным функционированием блокировок при работе с директориями, из-за чего при удалении несуществующих подразделов (subvolume) первая попытка удаления могла завершиться ошибкой, а вторая — зависанием, из-за оставления неснятой блокировки.

Во втором случае возникало состояние гонки, которое при закрытии файлов могло привести к преждевременному завершению потока в ядре. Проблемы присутствуют во всех версиях bcachefs, начиная с оригинального pull-запроса в ядро 6.7. Обе проблемы считаются достаточно серьёзными чтобы произвести бэкпортирование предложенного патча для стабильной ветки ядра 6.7.



Источник: opennet.ru