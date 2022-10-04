В ядро Linux 6.1 приняты изменения, обеспечивающие поддержку языка Rust

Линус Торвальдс принял в состав ветки ядра Linux 6.1 изменения, реализующие возможность использования языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Патчи приняты после полутора лет тестирования в ветке linux-next и устранения высказанных замечаний. Релиз ядра 6.1 ожидается в декабре. Основным мотивом поддержки Rust является упрощение написания безопасных и качественных драйверов устройств за счёт снижения вероятности совершения ошибок при работе с памятью. Поддержка Rust не активна по умолчанию и не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

В ядро пока принят минимальный урезанный вариант патчей, который сокращён с 40 до 13 тысяч строк кода и обеспечивает только необходимый минимум, достаточный для сборки простого модуля ядра, написанного на языке Rust. В дальнейшем планируется постепенно наращивать имеющуюся функциональность, перенося и другие изменения из ветки Rust-for-Linux. Параллельно развиваются проекты по использованию предложенной инфраструктуры для разработки на языке Rust драйверов накопителей NVMe, сетевого протокола 9p и GPU Apple M1.



Источник: opennet.ru