В ядро Linux 6.2 войдёт подсистема для ускорителей вычислений

В ветку DRM-Next, которая намечена для включения в ядро Linux 6.2, принят код новой подсистемы «accel» с реализацией фреймворка для ускорителей вычислений. Данная подсистема построена на основе DRM/KMS, поскольку разработчиками уже было произведено расщепление представления GPU на составные части, включающие в себя достаточно независимые аспекты «вывод графики» и «вычисления», так что подсистема уже могла работать с контроллерами дисплея не имеющими блока вычислений, равно как и с блоками вычислений не имеющими своего контроллера дисплея, как, например, GPU ARM Mali, который является по сути акселератором.

Эти абстракции оказались достаточно близки к тому что нужно для более общей реализации поддержки ускорителей вычислений, поэтому было решено дополнить подсистему вычислений и переименовать её в «accel», так как некоторые поддерживаемые устройства не являются GPU. Например, фирма Intel, купившая компанию Habana Labs, заинтересована в использовании этой подсистемы для акселераторов машинного обучения.



Источник: opennet.ru