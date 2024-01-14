В ядро Linux 6.8 приняты патчи, ускоряющие TCP

В состав кодовой базы, на основе которой формируется ядро Linux 6.8, принят набор изменений, значительно повышающих производительность TCP-стека. В случаях обработки множества параллельных TCP-соединений ускорение может достигать 40%.

Улучшение стало возможно, потому что переменные в структурах сетевого стека (socks, netdev, netns, mibs) располагались по мере добавления, что было определено историческими причинами. Пересмотр размещения переменных в структурах с целью повышения эффективности работы с процессорным кэшем (минимизации использование строк кэша на стадии передачи данных) и оптимизации доступа к переменным привёл к заметному увеличению скорости работы TCP, особенно в случае большого числа одновременных TCP соединений.



Источник: opennet.ru