В Японии назревает противостояние двух приложений в духе Pokemon Go, но со столбами электропередач вместо покемонов

Токийская энергетическая компания (Tokyo Electric Power Company, TEPCO) навлекла на себя обвинения в нарушении интеллектуальной собственности из-за околоигрового приложения PicTree: Capture the Current в духе Pokemon Go. Источник изображения: PicTree: Capture the Current
Источник: 3dnews.ru
Токийская энергетическая компания (Tokyo Electric Power Company, TEPCO) навлекла на себя обвинения в нарушении интеллектуальной собственности из-за околоигрового приложения PicTree: Capture the Current в духе Pokemon Go. Источник изображения: PicTree: Capture the Current