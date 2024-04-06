В Японии придумали активируемую водой батарейку из бумаги — она не хуже литиевой

Исследователи из Университета Тохоку представили экологически безопасную одноразовую воздушно-магниевую батарейку. Для её активации нужна только обычная вода. В основе батареи лежит магний, который взаимодействует с водой и воздухом (кислородом). Такую батарею легко утилизировать, а использоваться она может для диагностических и носимых устройств. Источник изображения: Tohoku University

Источник: 3dnews.ru