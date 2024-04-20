В Японии в 2034 году запустят маглев, скорость движения которого составит 500 км/ч

В Японии планируют запустить в следующем десятилетии новый маглев — скоростной поезд на магнитном подвесе Chuo Shinkansen, который будет перемещаться быстрее болида «Формулы 1», развивая скорость до 500 км/ч. Как сообщает газета The Sun, стоимость проекта по созданию скоростного поезда, который будет перемещаться по маршруту Токио–Нагоя, составит £67 млрд. Источник изображения: Kyodo News

Источник: 3dnews.ru