В Японии выпустят розовую термопасту с ароматом клубники

Японская компания CWTP решила расширить ассортимент необычных термопаст с фруктовыми мотивами. Ранее производитель выпустил термопасту Extreme 4G Apple Edition зелёного цвета с запахом яблока (CWTP-EG4GAP). На данях компания анонсировала новую термопасту Extreme 4G Strawberry розового цвета с запахом клубники. Источник изображений: CWTP
Источник: 3dnews.ru
Японская компания CWTP решила расширить ассортимент необычных термопаст с фруктовыми мотивами. Ранее производитель выпустил термопасту Extreme 4G Apple Edition зелёного цвета с запахом яблока (CWTP-EG4GAP). На данях компания анонсировала новую термопасту Extreme 4G Strawberry розового цвета с запахом клубники. Источник изображений: CWTP