В языке системного программирования Hare реализована поддержка OpenBSD

В состав языка программирования Hare, который преподносится как язык системного программирования, близкий к языку Си, но проще, чем Си, добавлена поддержка операционной системы OpenBSD. OpenBSD стала первой новой платформой, добавленной в Hare с момента публикации проекта в апреле 2022 года (изначально Hare поддерживал только Linux и FreeBSD). Компилятор Hare был портирован для OpenBSD около года назад, но стандартная библиотека до настоящего времени оставалась без поддержки данной платформы.

Основным разработчиком языка Hare и вдохновителем проекта является Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc, платформы совместной разработки SourceHut и микроядра Helios. В языке Hare применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип. Язык оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль за выполнением. Для выполнения приложения прикрепляется минимальный runtime, а для разработки распространяется стандартная библиотека функций, предоставляющая доступ к базовым интерфейсам операционной системы, а также предлагающая функции для работы с типовыми алгоритмами, протоколами и форматами. Из последних разработок на Hare можно отметить инструментарий hare-wayland для разработки приложений, использующих Wayland.



Источник: opennet.ru