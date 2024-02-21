В звуковом редакторе Ardour 8.4 создано собственное ответвление GTK2

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.4, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. Выпуск 8.3 был пропущен из-за выявления серьёзной ошибки на стадии после создания ветки в Git. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время неофициальные сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

В состав кодовой базы Ardour интегрированы исходные тексты библиотеки GTK2, которые применяются для построения интерфейса пользователя. Ardour намерен самостоятельно продолжить сопровождение используемой в проекте функциональности GTK2 после прекращение поддержки данной ветки. Поставка GTK2 в основном составе упростит сборку и распространение программы в дистрибутивах Linux, прекративших поддержку GTK2, а также позволит разработчикам удалить не используемую функциональность из GTK2 и внести необходимые проекту изменения.

Добавлена экспериментальная поддержка импорта файлов в формате AAF (Advanced Authoring Format), применяемом в таких системах, как Avid Media Composer и After Effects.

Добавлена новая цветовая тема оформления и внесены небольшие оптимизации в интерфейс пользователя.

Расширена поддержка MIDI-устройств, таких как Akai MIDIMix, Lexicon MPX100, Yamaha SY85, Donner DMK25 и Arturia MiniLab 3.

Источник: opennet.ru