Valve объявила номинантов на премию Steam 2023 — Starfield претендует на награду за «самый инновационный геймплей»

До старта ежегодной зимней распродажи Steam остаётся меньше недели, и Valve активно к ней готовится: компания опубликовала трейлер предстоящей акции и раскрыла список номинантов на премию Steam образца 2023 года. Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник: 3dnews.ru