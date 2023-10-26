Valve официально представила SteamVR 2.0

Valve, ведущий разработчик в сфере компьютерных игр и создатель платформы Steam, представила официальный релиз SteamVR 2.0. Это значительное обновление, находившееся в стадии бета-тестирования в течение месяца, является частью стратегического плана компании по унификации экосистемы Steam. Обновление предполагает ускоренное внедрение новых функций и улучшение пользовательского опыта. Источник изображений: Valve

Источник: 3dnews.ru