Valve оплачивает работу более 100 разработчиков открытого ПО

Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais), один из создателей игровой консоли Steam Deck и Linux-дистрибутива SteamOS, в интервью изданию The Verge рассказал, что компания Valve помимо трудоустройства 20-30 сотрудников, занимающихся продуктом Steam Deck, напрямую платит более 100 разработчикам открытого ПО, участвующим в разработке драйверов Mesa, пакета для запуска Windows-игр Proton, драйверов для графического API Vulkan, а также смежных проектов, таких как Steam для Linux и Chromebooks.



Источник: opennet.ru