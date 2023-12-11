Valve опубликовало рейтинг популярности систем — у Linux новый исторический максимум

В очередном ежемесячном отчёте Steam от Valve за ноябрь была приведена статистика по увеличению доли пользователей Linux до очередного исторического рекорда в 1,91%. Прирост в абсолютном выражении по сравнению с предыдущим периодом отчётности (за октябрь) составил 0,52%.

Судя по всему, повышение популярности связано с выходом консоли от Valve нового поколения — Steam Deck OLED с развёрнутой системой SteamOS. Об этом говорит соотносительная статистика прироста пользователей вместе со статистикой появления кастомных APU AMD в разделе оборудования, используемых в устройствах от Valve.

Источник: linux.org.ru