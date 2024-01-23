Valve призвала не использовать snap-сборки Steam для Ubuntu

Разработчик Valve Тимоти Бессет раскритиковал практику компании Canonical, распространяющей клиент Steam в виде пакетов формата Snap.

Сама Valve не распространяет клиент Steam в этом формате, поэтому его неофициально перепаковывают. Как оказалось, это вызывает ряд технических проблем, при этом пользователи массово отсылают отчёты об ошибках в Valve, а не разработчикам дистрибутива.

«Valve видит всё большее количество сообщений об ошибках, связанных с проблемами, вызванными переупаковкой клиента Steam компанией Canonical через Snap. Лучший способ установить Steam на Debian и производные операционные системы — следовать инструкциям по этому адресу и использовать официальный файл DEB. Мы не занимаемся переупаковкой Snap. В ней много проблем. Если вам не нужен файл DEB, пожалуйста, по крайней мере, рассмотрите версию Flatpak», — заявил представитель Valve.

По словам разработчика, если ситуация станет «действительно плохой», Valve может добавить во все Snap-версии Steam всплывающее окно, которое будет сообщать пользователю о запуске неофициальной версии клиента. Представители Canonical ситуацию пока не прокомментировали.

Оригинальный клиент Steam (Github)

Источник: linux.org.ru