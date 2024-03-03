Varda Space показала, как выглядит возвращение с орбиты на Землю от первого лица

Аэрокосмический стартап Varda Space Industries опубликовал видео, наглядно демонстрирующее, как выглядит возвращение космической капсулы с орбиты на Землю. Инженеры компании закрепили на капсуле камеру, благодаря чему все желающие могут буквально с видом от первого лица наблюдать весь процесс, начиная с отделения от носителя и заканчивая входом в атмосферу и последующим приземлением. Источник изображения: Varda Space Industries

Источник: 3dnews.ru