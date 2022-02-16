Вариант LibreOffice, скомпилированный в WebAssembly и работающий в web-браузере

Торстен Беренц (Thorsten Behrens), один из лидеров команды развития графической подсистемы LibreOffice, опубликовал демонстрационную версию варианта офисного пакета LibreOffice, скомпилированного в промежуточный код WebAssembly и способного запускаться в web-браузере (на систему пользователя загружается около 300 МБ данных). Для преобразования в WebAssembly задействован компилятор Emscripten, а для организации вывода VCL-бэкенд (Visual Class Library) на базе модифицированного фреймворка Qt5. Специфичные для поддержки WebAssembly исправления развиваются в основном репозитории LibreOffice.

В отличие от редакции LibreOffice Online сборка на базе WebAssembly позволяет запустить в браузере офисный пакет целиком, т.е. весь код запускается на стороне клиента, в том время как LibreOffice Online выполняется и обрабатывает все действия пользователя на сервере, а в браузер клиента лишь транслируется интерфейс. Вынос основной части LibreOffice на сторону браузера позволит сформировать облачную редакцию для совместной работы, снимающую нагрузку с серверов, минимизирующую отличия от настольного LibreOffice, упрощающую масштабирование, способную работать в offline-режиме, а также допускающую организацию P2P-взаимодействия между пользователями и сквозное шифрование данных на стороне пользователя. Среди планов также отмечается создание на базе LibreOffice виджета для интеграции полноценного редактора текста на страницы.