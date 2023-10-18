Ведущий дизайнер квестов Starfield променял Bethesda на амбициозную ролевую игру Wyrdsong

Накануне, 16 октября, после долгой карьеры в Bethesda об уходе из компании сообщил не только глава её издательского отдела Пит Хайнс (Pete Hines), но и один из ключевых разработчиков космической ролевой игры Starfield. Источник изображения: Steam (ZURC)

Источник: 3dnews.ru