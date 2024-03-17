Великобритания рассчитывает снизить стоимость ИИ-инфраструктур в 1000 раз

Агентство перспективных исследований и инноваций Великобритании (ARIA), по сообщению Datacenter Dynamics, инициировало проект стоимостью приблизительно $53,5 млн, целью которого является «переосмысление парадигмы вычислений». Учёные рассчитывают разработать новые технологии и архитектуры, которые позволят снизить стоимость ИИ-инфраструктур в 1000 раз по сравнению с сегодняшними системами. Стремительный рост востребованности ИИ-приложений и НРС-решений приводит к резкому увеличению нагрузки на дата-центры. Это вынуждает операторов и гиперскейлеров закупать мощные дорогостоящие ускорители, которые оказываются в дефиците. Одновременно растут энергозатраты ЦОД. По оценкам, на дата-центры приходится до 1,5 % мирового потребления электроэнергии и 1 % глобальных выбросов CO2.

Источник: 3dnews.ru