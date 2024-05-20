Ventoy 1.0.98

Состоялся выпуск 1.0.98 Ventoy — инструмента для создания загрузочных USB-накопителей.
Изменения:
- обновлены загрузочные файлы EFI;
- исправлена ошибка, из-за которой не распознавалась файловая система Ext4, созданная с помощью последней версии gparted;
- исправлена ошибка, из-за которой параметр VTOY_LINUX_REMOUNT=1 не работал в RHEL9/CentOS9;
- исправлена ошибка загрузки последней версии Arch Linux;
- исправлена ошибка загрузки последней версии KaOS;
- обновлены локализации;
- до версии 1.0.35 обновлён плагин vtoyboot.
Источник: linux.org.ru