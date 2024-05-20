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Ventoy 1.0.98

Состоялся выпуск 1.0.98 Ventoy — инструмента для создания загрузочных USB-накопителей.

Изменения:

  • обновлены загрузочные файлы EFI;
  • исправлена ошибка, из-за которой не распознавалась файловая система Ext4, созданная с помощью последней версии gparted;
  • исправлена ошибка, из-за которой параметр VTOY_LINUX_REMOUNT=1 не работал в RHEL9/CentOS9;
  • исправлена ошибка загрузки последней версии Arch Linux;
  • исправлена ошибка загрузки последней версии KaOS;
  • обновлены локализации;
  • до версии 1.0.35 обновлён плагин vtoyboot.

Источник: linux.org.ru

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