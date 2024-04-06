Вице-президент Xbox Карим Чоудри покинул Microsoft после 26 лет работы

Карим Чоудри (Kareem Choudhry), занимавший пост вице-президента Xbox, завершил свою 26-летнюю карьеру в Microsoft. Этот шаг был сделан после значительных перестановок в руководстве Xbox всего полгода назад и накануне предстоящего летнего мероприятия, посвящённого Xbox. Источник изображения: Xbox

Источник: 3dnews.ru