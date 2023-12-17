Видео: 30-секундный геймплейный тизер российского MMO-шутера Pioner

Российская студия GFA Games опубликовала 30-секундный тизер своего многопользовательского ролевого шутера с элементами выживания Pioner. Полноценная геймплейная демонстрация должна состояться 20 декабря — разработчики сами указали дату в заметке в официальной группе в VK. Источник изображения: GFA Games

Источник: 3dnews.ru