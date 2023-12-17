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Видео: 30-секундный геймплейный тизер российского MMO-шутера Pioner

Российская студия GFA Games опубликовала 30-секундный тизер своего многопользовательского ролевого шутера с элементами выживания Pioner. Полноценная геймплейная демонстрация должна состояться 20 декабря — разработчики сами указали дату в заметке в официальной группе в VK. Источник изображения: GFA Games
Источник: 3dnews.ru

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