Видео: боевые прогулки по подземелью в геймплейном трейлере экшена Dungeonborne

Разработчики из Mithril Interactive представили геймплейный трейлер Dungeonborne — своего экшена от первого лица с элементами классического dungeon crawler. Публикация нового ролика приурочена к выходу демоверсии в Steam. Источник изображений: Mithril Interactive
Источник: 3dnews.ru
Разработчики из Mithril Interactive представили геймплейный трейлер Dungeonborne — своего экшена от первого лица с элементами классического dungeon crawler. Публикация нового ролика приурочена к выходу демоверсии в Steam. Источник изображений: Mithril Interactive